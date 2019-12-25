МИД Венгрии: попытки заставить страну поставлять оружие Украине угрожают безопасности

Петер Сийярто призвал Запад и оппозицию отказаться от давления по данному вопросу.

МИД Венгрии: попытки заставить страну поставлять оружие Украине угрожают ее безопасности. Такое заявление на собственном аккаунте в социальных сетях сделал министр внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. Чиновник объяснил подписчикам, что международные партнеры пытаются подтолкнуть Будапешт к тому, чтобы страна поставляла вооружение на территорию Украины. По мнению Сийярто, эти действия противоречат национальным интересам государства, так как могут втянуть его в конфликт. Давление на кабинет министров президента Виктора Орбана идет как со стороны Запада, так и от сторонников внутренней "левой" оппозиции.

На международной арене нас все больше и больше подталкивают к тому, чтобы мы разрешили поставки оружия на Украину и даже сами начали поставлять туда вооружения. Это было бы чрезвычайно опасно. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

По результатам саммитов НАТО и ЕС, состоявшихся на прошлой неделе в Брюсселе, позиция Венгрии в отношении поставок оружия украинской армии оказалась раскритикована Киевом и Варшавой. Также лидеры венгерской оппозиции Петер Марки-Зай и Ференц Дюрчань дали понять чиновникам, что в случае победы на парламентских выборах 3 апреля они "немедленно выполнят требования" Евросоюза.

Глава МИД Венгрии выступил против ограничений на энергоресурсы из РФ.

Фото и видео: Facebook (социальная сеть принадлежит организации Meta, признанной на территории РФ экстремистской; соцсеть запрещена в России) / Szijjártó Péter