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Глава МИД Венгрии выступил против ограничений на энергоресурсы из РФ
Сегодня, 14:26
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Глава МИД Венгрии выступил против ограничений на энергоресурсы из РФ

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Петер Сийярто заявил, что не создаст угрозу для национальной безопасности.

Глава МИД Венгрии выступил против ограничений на энергоресурсы из России. Такими сведениями в рамках Совета Безопасности на заседании ООН руководитель профильного ведомства по иностранным делам Петер Сийярто поделился с международными коллегами. Чиновник добавил, что Будапешт не будет поддерживать ограничения и санкции в отношении поставок энергоносителей из России. Это решение стало бы угрозой для национальной безопасности страны.

Ограничения в отношении энергетических поставок из России в Европу или санкции..пагубно бы сказались на праве венгерского народа на безопасность энергопоставок, поэтому мы не будем поддерживать.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава МИД добавил, что Венгрия не виновата в том, что газ и нефть из России играют большую роль в энергетических поставках не только для страны, но также и для Центральной Европы и всего континента.

Сийярто: санкции ЕС не нарушат энергоснабжение Венгрии и проект "Пакш-2".

Фото: МИД России

Теги: венгрия, мид, оон, петер сийярто, совет безопасности, энергетика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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