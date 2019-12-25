Глава МИД Венгрии выступил против ограничений на энергоресурсы из РФ

Петер Сийярто заявил, что не создаст угрозу для национальной безопасности.

Глава МИД Венгрии выступил против ограничений на энергоресурсы из России. Такими сведениями в рамках Совета Безопасности на заседании ООН руководитель профильного ведомства по иностранным делам Петер Сийярто поделился с международными коллегами. Чиновник добавил, что Будапешт не будет поддерживать ограничения и санкции в отношении поставок энергоносителей из России. Это решение стало бы угрозой для национальной безопасности страны.

Ограничения в отношении энергетических поставок из России в Европу или санкции..пагубно бы сказались на праве венгерского народа на безопасность энергопоставок, поэтому мы не будем поддерживать. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава МИД добавил, что Венгрия не виновата в том, что газ и нефть из России играют большую роль в энергетических поставках не только для страны, но также и для Центральной Европы и всего континента.

Сийярто: санкции ЕС не нарушат энергоснабжение Венгрии и проект "Пакш-2".

Фото: МИД России