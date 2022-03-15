Сийярто: санкции ЕС не нарушат энергоснабжение Венгрии и проект "Пакш-2"

Новые европейские антироссийские санкции не повлияют на обеспечение Венгрии энергетическими носителями. Они также не скажутся на реализации совместных проектов с Москвой, включая строительство атомной энергетической станции "Пакш-2". Соответствующее заявление на собственной странице в социальной сети Facebook сделал глава министерства по иностранным делам Петер Сийярто. Чиновник выступил с видеообращением в связи с принятием Брюсселем четвертого пакета мер против российских компаний и физических лиц.
Венгерское энергоснабжение находится в безопасности.
Петер Сийярто, глава МИД Венгрии
Министр по внешней политике Венгрии уточнил, что Будапешт будет соблюдать солидарность с другими странами-членами ЕС, но при этом венгерский народ не должен платить столь высокую цену за введение санкций против Москвы из-за российских действий на Украине.
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Фото и видео: Facebook / Szijjártó Péter
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