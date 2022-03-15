Сийярто: санкции ЕС не нарушат энергоснабжение Венгрии и проект "Пакш-2"

Глава МИД Венгрии не хочет, чтобы народ платил слишком высокую цену за санкции против РФ.

Новые европейские антироссийские санкции не повлияют на обеспечение Венгрии энергетическими носителями. Они также не скажутся на реализации совместных проектов с Москвой, включая строительство атомной энергетической станции "Пакш-2". Соответствующее заявление на собственной странице в социальной сети Facebook сделал глава министерства по иностранным делам Петер Сийярто. Чиновник выступил с видеообращением в связи с принятием Брюсселем четвертого пакета мер против российских компаний и физических лиц.

Венгерское энергоснабжение находится в безопасности. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Министр по внешней политике Венгрии уточнил, что Будапешт будет соблюдать солидарность с другими странами-членами ЕС, но при этом венгерский народ не должен платить столь высокую цену за введение санкций против Москвы из-за российских действий на Украине.

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Фото и видео: Facebook / Szijjártó Péter