Пользователи "Фактов" разделились на два лагеря по отношению к РФ.

Болгары высказались о братстве с Россией. В комментариях местной газеты "Факты" читатели поделились своим мнением по поводу решения Министерства образования проводить патриотические уроки в школах. В статье говорится о российской точке зрения на ситуацию. В частности, историк Вадим Трухачев призвал свести к минимуму связи с Софией, пока страна находится под управлением Бойко Борисова.

Политолог из Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров уверен, что НАТО готовится к войне против России, но при этом уточнил, что Болгария никогда не воевала с Москвой. Он надеется, что София не окажет реальной помощи США, а базы американцев в Болгарии Россия сможет ликвидировать ракетами.

Болгария никогда не была против России, а Россия всегда была против Болгарии и освободила нас всего раз — во второй раз она нас оккупировала. пользователь с ником Стефан

Еще один комментатор с ником Шпек считает, что в Болгарии проживают трусы, хотя страна и является для России "врагом" как страна-участница НАТО. Пользователь РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ заявил, что местные туркофилы-соросоиды добились того, чтобы Москва отвернулась от Софии, чтобы Анкара смогла захватить страну без проблем. Автор с ником Чудо заявил, что сейчас в Болгарии ведется пропаганда ненависти по отношению к России. Дани уверен, что на протяжении 140 лет в республике руководит "самая бездарная и продажная" часть народа.

Болгария отказалась от участия в учениях НАТО в Черном море.

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