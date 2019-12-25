Пользователи оценили публикацию о том, что Киев угрожает полуострову "Нептуном".

Болгария удивлена заявлением Киева о желании уничтожить Крымский мост. Местное издание "Факты" опубликовало материал об угрозах Украины по атаке "Нептуном" объектов на полуострове. Читатели газеты обсудили возможность поставок в украинскую армию крылатых ракет Р-360. Ранее о ней бывший глава СБУ Александр Турчак говорил, что "нептун" может ликвидировать российские корабли и Крымский мост.

А в этом году командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил СМИ после очередного успешного испытания R-360, что Украина готовится к полномасштабному военному противостоянию сообщение "Фактов"

Пользователи нашли заявления Киева неуместными. Они заметили, что Украина может напасть на мост, но потом их страна "будет непригодна для жизни еще минимум пять тысяч лет". Пользователь с именем Кирилл заметил, что на Украине "жрать нечего, а они оружие делают". Пользователь с ником Цыганин рассказал, что Киев должен понять, что его водит за нос Вашингтон.

Если они действительно готовятся к войне с Россией, то вскоре начнутся провокации на границах, чтобы выставить Россию агрессором. Ждем продолжения пользователь Циганин

Автор BGBG отметил, что Россия не будет атаковать Киев или другие украинские города. По его мнению, Кремль осознает, что народ страны не имеет ничего общего с "холопами, продавшимися США". Он уверен, что Вашингтон добивается вражды между двумя братскими народами, чтобы продавать Киеву американский газ.

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