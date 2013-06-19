Суд Петербурга оштрафовал двух болельщиков из Афганистана, задержавшихся после ЕВРО-2020

Оба гражданина оштрафованы на 5 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд оштрафовал и постановил выдворить за пределы России двух граждан Афганистана. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Один из них приехал в страну 14 июня по паспорту болельщика FAN ID на время проведения чемпионата Европы по футболу. Срок паспорта истекал 12 июля, однако от выезда из России гражданин уклонился. Свою вину афганистанец признал. Он рассказал, что боится возвращаться на родину из-за обострения ситуации с террористическим движением Талибан* (*террористическая организация, запрещена в РФ).

Второй гражданин приехал в Россию 30 июня также по паспорту болельщика, после чего уклонился от выезда. Мужчина не вернулся домой по той же самой причине.

В ходе судебного заседания пояснил, что хотел обратиться в органы власти РФ с целью продлить срок своего пребывания, поскольку он узнал, что на родине обострилась ситуация с террористическим движением Талибан* (*террористическая организация, запрещена в РФ). объединённая пресс-служба судов Петербурга

Оба гражданина обвиняются в совершении правонарушения по ч.3.1 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ).

Ранее мы писали, что задержавшегося греческого болельщика Евро-2020 оштрафовали в Петербурге.

Фото: Piter.tv