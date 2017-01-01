Задержавшегося греческого болельщика Евро-2020 оштрафовали в Петербурге

После задержания греческий болельщик сослался на плохое самочувствие, которое все это время мешало ему вовремя покинуть Северную столицу.

В воскресенье, 25 июля, задержавшегося греческого болельщика Евро-2020 оштрафовали на 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Московский районный суд установил, что нарушитель прибыл через КПП "Ивангород" 26 июня. Почти через месяц, 23 июля, грека задержали в пассажирском терминале "Пулково". Напомним, что действие паспорта болельщика закончилось 12 июля.

После задержания греческий болельщик сослался на плохое самочувствие, которое все это время мешало ему вовремя покинуть Северную столицу. В суде мужчина согласился с протоколом, а также подтвердил, что его самочувствие в норме и он самостоятельно может покинуть Петербург. Суд постановил проконтролировать отъезд болельщика.

Недавно мы сообщали, что петербургские полицейские начали поиски задержавшихся иностранных болельщиков.Известно, что около двух тысяч болельщиков решили остаться в городе.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге наказали мужчину, который прошёл на матч Евро по чужому паспорту болельщика.Болельщик не знал, что нарушает закон.

Фото: pexels