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Петербургские полицейские начали поиски задержавшихся иностранных болельщиков
Сегодня, 20:55
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Петербургские полицейские начали поиски задержавшихся иностранных болельщиков

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Известно, что около двух тысяч болельщиков решили остаться в городе.

Стало известно, что в понедельник, 19 июля, в Петербурге пройдет масштабная операция "Мигрант" по поимке иностранных болельщиков, задержавшихся после матчей. Об этом сообщил "Петербургский дневник" в субботу, 17 июля.

Напомним, что 18 тыс. иностранцев, получивших паспорт болельщика, должны были покинуть территорию России до 13 июля после завершения матчей Евро-2020. Известно, что около двух тысяч болельщиков решили остаться в городе.

Сообщается,что в ближайшее время будут проходить рейды. Первостепенно сотрудники полиции намерены проверить гостиницы, отели и хостелы. В случае поимки нарушителей-иностранцев им грозит штраф по статье 18.9 КоАП РФ. 

Ранее Piter.tv писал, что МВД России разработало законопроект об отмене разрешений на временное проживание.

Фото: Piter.tv

Теги: иностранные болельщики
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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