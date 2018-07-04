Петербургские полицейские начали поиски задержавшихся иностранных болельщиков

Известно, что около двух тысяч болельщиков решили остаться в городе.

Стало известно, что в понедельник, 19 июля, в Петербурге пройдет масштабная операция "Мигрант" по поимке иностранных болельщиков, задержавшихся после матчей. Об этом сообщил "Петербургский дневник" в субботу, 17 июля.

Напомним, что 18 тыс. иностранцев, получивших паспорт болельщика, должны были покинуть территорию России до 13 июля после завершения матчей Евро-2020. Известно, что около двух тысяч болельщиков решили остаться в городе.

Сообщается,что в ближайшее время будут проходить рейды. Первостепенно сотрудники полиции намерены проверить гостиницы, отели и хостелы. В случае поимки нарушителей-иностранцев им грозит штраф по статье 18.9 КоАП РФ.

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Фото: Piter.tv