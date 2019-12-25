В полиции определили условия для долгосрочного пребывания иностранцев в РФ.

МВД России разработало законопроект об отмене разрешений на временное проживание. Об этом говорится в документе, с которым ознакомились журналисты ТАСС. Определены основания и условия долгосрочного пребывания иностранцев на территории РФ.

Основаниями для права являются осуществление трудовой деятельности в РФ текст документа МВД

При этом работник должен быть включен в специальный реестр, а также иметь профессиональное образование по очной или очно-заочной форме по программе, имеющую государственную аккредитацию. Также кабмин РФ предоставит перечень организаций (научных и образовательных), не обладающих госаккредитацией, но дающих право мигрантам на длительное время находиться в стране.

Право на длительное пребывание в РФ будут иметь мигранты, находящиеся на лечении в стационаре. Перечень заболеваний будет определен Минздравом. Также право получат иностранцы, являющиеся инвесторами с уставным капиталом свыше 10 млн рублей, лица со статусом временного убежища, родители-иностранцы, у которых есть несовершеннолетние дети-граждане РФ, которые работают в стране.

Мигранты будут обязаны иметь подтвержденный аккаунт в государственной информационной системе, иметь единый документ и подписанное соглашение о лояльности.

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Фото: Piter.tv