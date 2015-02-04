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В Калининграде мужчина задержан за оскорбления и угрозы главе управления Роспотребнадзора

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Местный житель в видеоролике угрожал чиновнице.

В Калининграде мужчина задержан за оскорбления и угрозы главе управления Роспотребнадзора. Об этом рассказали представители регионального МВД РФ. Подозреваемым стал 38-летний ранее судимый местный житель. В настоящее время мужчину обвиняют по статье за оскорбление власти (статья 319 УК РФ).

При силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии задержан житель Калининграда за публичное оскорбление представителя власти, связанное с исполнением должностным лицом своих служебных обязанностей. 

пресс-служба полиции по Калининградской области

Напомним, что мужчина разместил в социальной сети ролик, на котором нецензурно выражался, а также высказывал угрозы против  чиновницы. Причиной его недовольства стало решение регионального Роспотребнадзора  проводить мероприятия, направленные на борьбу с пандемией. По факту произошедшего ведется следствие. Мужчине вынесено представление об обязательной явке.

Мужчину, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени, задержали.

Видео: Telegram / Readovka

Теги: главный санитарный врач, калининград, роспотребнадзор
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Тема дня, Лента новостей,

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