В результате инцидента никто не пострадал.

Мужчину, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени, задержали. Об этом рассказали представители пресс-службы кредитной организации. По информации от специалистов, никто не пострадал. Благодаря работе правоохранительных органов, не было произведено ни одного выстрела.

Ранее полицейские рассказали, что неизвестный мужчина зашел в отделение банка. С собой у него была сумка с "опасным предметом", из которой торчали провода. После этого стало известно о том, что мужчина захватил несколько заложников и потребовал выдать ему наличные средства в размере 15 млн рублей.

Злоумышленник задержан, пострадавших нет. Сбербанк благодарит правоохранительные органы за слаженную работу по задержанию преступника. пресс-служба Сбербанка

В СМИ уточнили, что сотрудники Сбербанка зашли в офис и передали мужчине деньги. Средства подозреваемый пересчитал левой рукой, после чего выдвинул новое условие. Он потребовал, чтобы представители закона отошли от здания, чтобы он смог беспрепятственно выйти из здания. Однако этого не произошло, так как налетчика удалось обезвредить.

В настоящее время личность захватчика установлена. Им считают 32-летнего Александра Гриченко. Местный житель признался, что состоит на учете в психдиспансере. Силовики не обнаружили взрывных устройств у преступника. В сумке находился только термос.

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