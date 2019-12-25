ТАСС: известно о трех заложниках.

В Тюмени неизвестный захватил отделение Сбербанка. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на региональные экстренные службы. По данным полиции, неизвестный гражданин взял в заложники трех человек. Преступник требует выдать ему денежные средства. Он хочет получить из наличными. Полиция пытается вести переговоры со злоумышленником. Предположительно, у мужчины, которые устроил опасную ситуацию, есть с собой сумка, в который может находиться взрывоопасный предмет.

По предварительным данным, захвачено отделение Сбербанка на первом этаже пятиэтажки в Тюмени. В заложниках три сотрудника. Ситуация уточняется. источник агентства

В настоящее время специалисты эвакуировали жителей пятиэтажного дома, в котором расположено пострадавшее банковское отделение. Речь идет о здании по Червишевскому тракту. Местное население (около 50 человек) находится на безопасном расстоянии от места преступления. На месте работают сотрудники ОМОНа и СОБРа Росгвардии.

В продуктовом магазине мужчина украл бутылку водки и взял в заложники маму с ребенком.

Фото: Piter.tv