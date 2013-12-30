В продуктовом магазине мужчина украл бутылку водки и взял в заложники маму с ребенком

Нарушителя удалось задержать. Выяснилось, что он имеет судимость.

В Петербурге мужчина похитил бутылку алкогольного напитка из "Пятерочки", а затем взял в заложники 27-летнюю студентку с маленькой дочкой. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что 7 мая примерно в 17 часов дня безработный житель города украл спиртное из "Пятерочки" на Антоновской улице и бросился бежать, но тут подоспел наряд полиции, который начал преследовать хулигана. Тогда мужчина схватил проходящую мимо девушку с ребенком и взял их в заложники. Угрожая металлической заточкой, бандит требовал, чтобы правоохранители отошли от него на большое расстояние. Затем злоумышленник побежал в сторону проспекта Металлистов, где его все-таки задержали.

Выяснилось, что мужчина имеет криминальное прошлое. В его деле указана судимость сразу по трем статьям.

Ранее на Piter.tv сообщили, что неизвестный напал на школьницу в Петроградском районе.

Фото: Piter.tv