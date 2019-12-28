Таможенники изъяли более тонны снюса со склада на юге Петербурга

Никотиносодержащая сместь считается опасной.

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления обнаружили на складе на юге Петербурга около 92 тыс. пачек снюса. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Проверочные мероприятия проводились совместно с Северо-Западной оперативной таможней и сотрудниками Роспотребнадзора по Петербургу. Около 35 тыс. упаковок были произведены в Швеции. Всего изъяли продукцию массой более 1,2 тонн.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

С конца декабря 2019 в Петербурге начали изымать из продажи никотинсодержащие смеси. Петербургские депутаты поддержали запрет на продажу снюсов несовершеннолетним.

Фото: пресс-служба СЗТУ