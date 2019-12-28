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Таможенники изъяли более тонны снюса со склада на юге Петербурга
Сегодня, 18:58
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nadezhda_sib

Таможенники изъяли более тонны снюса со склада на юге Петербурга

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Никотиносодержащая сместь считается опасной.

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления обнаружили на складе на юге Петербурга около 92 тыс. пачек снюса. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба ведомства. 

Проверочные мероприятия проводились совместно с Северо-Западной оперативной таможней и сотрудниками Роспотребнадзора по Петербургу. Около 35 тыс. упаковок были произведены в Швеции. Всего изъяли продукцию массой более 1,2 тонн. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

С конца декабря 2019 в Петербурге начали изымать из продажи никотинсодержащие смеси. Петербургские депутаты поддержали запрет на продажу снюсов несовершеннолетним. 

Фото: пресс-служба СЗТУ

Теги: снюс, таможенники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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