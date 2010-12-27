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В Петербурге начали изымать из продажи никотинсодержащие смеси
Сегодня, 19:18
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nadezhda_sib

В Петербурге начали изымать из продажи никотинсодержащие смеси

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Никотин в значительных дозировках может нанести вред здоровью человека.

В Роспотребнадзоре по Петербургу начали изымать из оборота никотиносодержащие смеси, об это 28 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

На данный момент из розничной продажи было изъято более 3000 единиц табачной продукции. Речь идет об аналоге запрещенного в России снюса, в котором табак заменен на никотин в значительной дозировке. 

По информации Роспотребнадзора, в Петербурге находится 6 производств никотиносодержащих смесей. Пока удалось установить местонахождение лишь 1 изготовителя, он лишился 31 тыс. единиц продукции.

Работа по поиску других изготовителей продолжается. 

В ведомстве пояснили, что никотиносодержащие смеси могут быть опасны для человека. Они влияют на центральную и вегетативные нервные системы, а также на сердечно-сосудистую систему.

Снюс запретили в 2016 году, однако сейчас продаются его аналоги

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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