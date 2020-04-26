Более сотни российских моряков вернулись из Лас-Пальмаса

Об успешном возвращении моряков на родину в воскресенье журналистам рассказали в оперативном штабе по контролю за COVID-19.

В воскресенье, 26 апреля, стало известно, что в Россию вернулись более 150 российских моряков, которые не могли покинуть испанский Лас-Пальмас из-за ограничительных мер РФ, связанных с пандемией коронавируса. Самолет с моряками приземлился накануне в калининградском аэропорту "Храброво".

Как сообщили оперативном штабе по контролю за COVID-19, в числе прибывших – жители Калининграда, Петербурга, Крыма, Псковской области и Карелии.

Ранее мы сообщали о том, что cудно-трубоукладчик "Академик Черский" проходит через пролив Ла-Манш и направляется в российский порт Находка.

Видео: YouTube / alexbogd