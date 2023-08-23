Самый сильный пожар произошел на севере центральной области Аттика

Более 90 новых очагов лесных пожаров образовалось в Греции. Об этом сообщил на брифинге представитель пресс-службы пожарной охраны Яннис Артопиос.

По его словам, большинство пожаров были потушены сразу. Артопиос отметил, что самый сильный лесной пожар произошел около монастыря Успения Богородицы на севере центральной области Аттика. Он уточнил, что с ним борются 164 пожарных и три отряда пеших пожарных. Ситуация усложняется в связи с распространением огня по горе Парнита, где находится национальный парк.

Ранее мы сообщали, что порядка 2,7 тыс. человек задействованы в тушении крупного природного пожара на западе Турции.

Видео: ТАСС