В тушении огня также задействован самолет-амфибия, арендованный у России.

Порядка 2,7 тыс. человек задействованы в тушении крупного природного пожара на западе Турции. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы в эфире телеканала TRT.

По его словам, в тушении огня также задействован самолет-амфибия, арендованный у России. Площадь пожара составила 1,5 тыс. га. Инцидент произошел в провинции Чанаккале. Пролив Дарданеллы пока закрыт для судоходства в обе стороны. Отмечается, что из него набирают воду для тушения пожара самолеты-амфибии.

Ранее мы сообщали, что из жилого дома в Красноярске эвакуировали более 150 человек из-за пожара.

Видео: reuters.com