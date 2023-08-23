В тушении огня участвовали 49 человек и 16 единиц техники.

Из жилого дома в Красноярске эвакуировали более 150 человек из-за пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел на улице 26 Бакинских комиссаров. Площадь огня составила 18 квадратных метров. Людей эвакуировали из дома по лестничным маршам, ручным и автолестницам. Один человек пострадал в результате пожара. Погибших нет. В тушении огня участвовали 49 человек и 16 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Иркутской области участковый первым оказался возле горящего дома и спас пенсионерку.

Видео: МЧС Красноярского края