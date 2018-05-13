В Иркутской области участковый первым оказался возле горящего дома и спас пенсионерку

Полицейский помог вывести из горящего здания незрячую пенсионерку.

Участковый МВД России по району "Усть-Кутский" Иркутской области, лейтенант полиции Ялчын Гаджиев оказался на месту пожара, после чего смог спасти пожилую местную жительницу, которая не могла самостоятельно выбраться из здания. Известно, что инцидент произошел в тот момент, когда представитель правоохранительных органов в свободное от работы время ехал на личном автомобиле. Вблизи улицы Ломоносова мужчина заметил, что пламя охватило жилой деревянный дом. этот момент офицер остановился возле строения и начал будить жильцов. В какой-то момент к оперативнику обратился местный житель и рассказал, что в одном из помещений находится 75-летняя незрячая пенсионерка.

Ялчын Гаджиев разбил оконное стекло и среди дыма в одной из комнат обнаружил пожилую женщину в беспомощном состоянии. Он взял ее под руки и повел к выходу. В этот момент подоспел сотрудник МЧС России. Совместными усилиями женщина была спасена. пресс-служба МВД РФ по региону

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Фото и видео: МВД России