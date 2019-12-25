Более 80 процентов работодателей подарят новогодние подарки сотрудникам и их детям

Подарки для партнеров и клиентов готовит каждая третья компания.

В Петербурге более 80 процентов руководителей компаний подарят на Новый год подарки сотрудникам и их детям. Около 27 процентов работодателей купили презенты для персонала и их семей. Около 40 процентов компаний вручат новогодние подарки детям работников. Еще 18 процентов начальников планируют сделать приятный сюрприз своим коллегам. Об этом сообщили в сервисе по поиску работы Superjob.

В 2024 году в среднем на 6 процентов больше предприятий поздравят сотрудников и их родных, если сравнивать с прошлым годом. Отметим, что меньше всего подарков работодатели вручали коллегам в 2020 году. Тогда количество начальников, решивших купить сладости для коллег, было меньше на 13 процентов, чем в этом году.

Подарки для партнеров и клиентов готовит каждая третья компания. Обычно компании дарят на Новый год конфеты и шоколад.

Ранее на Piter.tv: каждый одиннадцатый петербуржец встретит Новый 2024 год на работе.

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