Более 80% квартир в новостройках Петербурга покупают в ипотеку

Из-за господдержки средняя ипотечная ставка на первичном рынке снизилась, напомнили эксперты.

Более 80% квартир в новостройках Петербурга покупают в рамках ипотечных сделок. О данных по первичной недвижимости на конец 2020 года 28 декабря рассказали в консалтинговом центре "Петербургская Недвижимость".

Там отметили, что десять лет назад доля ипотеки в рамках продаж новостроек составляла только 10%. Благодаря рекордно низким ставкам ее доля на рынке выросла в восемь раз. Средний годовой показатель, по оценкам специалистов, за 2020 год составил 72%, а большинство всех сделок прошло по программе господдержки. За минувшие 10 лет ипотечная ставка уменьшилась почти с 13,09% до 7,65%, отметили специалиалисты.

Из-за господдержки средняя ипотечная ставка на первичном рынке снизилась до 6,7%, напомнили эксперты.

Ранее мы сообщали о том, что в Смольном одобрили проведение аукциона на право аренды земельных участков в Кировском и Петродворцовом районах города.

Фото: Piter.tv