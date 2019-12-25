Смольный отдаст в аренду земельные участки в Кировском и Петродворцовом районах

Проведение аукциона на право аренды одобрен.

В Смольном одобрили проведение аукциона на право аренды земельных участков в Кировском и Петродворцовом районах города. Как сообщили в пресс-службе губернатора, оба участка планируется передать в аренду на инвестиционных условиях сроком на 66 месяцев.

На Гостилицком шоссе к продаже готовят участок 54 площадью более 10 тысяч "квадратов", здесь предусмотрено строительство объектов розничного обслуживания и бытового обслуживания. Начальная цена лота составляет 6,85 млн рублей или размер ежегодной арендной платы. Также к передачу в аренду запланирован участок 158 на улице Маршала Говорова за 3,3 млн рублей в год. На территории разместят объект ремонта автомобилей.

Отмечается, что в текущем году на открытых торгах реализовали 13 земельных участков на тех же условиях. Сумма начальных арендных платежей составляла около 193 млн рублей. По итогам проведения торгов в бюджет по этим участкам перейдет свыше 303 млн рублей за весь срок аренды.

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Фото: Piter.TV