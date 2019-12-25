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Самые высокотехнологичные предприятия Петербурга получат премии от властей на 50 миллионов рублей
Сегодня, 16:43
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lizapoluda

Самые высокотехнологичные предприятия Петербурга получат премии от властей на 50 миллионов рублей

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На эти цели Смольный уже выделил 35 миллионов рублей.

Губернатор Петербурга подписал постановление о присуждении премий за увеличение производительности городских предприятий. Известно, что деньги будут вручаться за  выдающиеся успехи в повышении трудовой активности и развитии промышленного производства. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

Городской бюджет выделил на премирование около 35 миллионов рублей. Победителю конкурса достанутся 20 миллионов рублей , обладателю серебра - 10 миллионов, а предприятию, занявшему третьем место - 5 миллионов рублей. 

Ранее мы рассказали о том, что петербургские рестораторы предложили уволить вице-губернатора Елина.

Фото: Piter.TV

Теги: государственная поддержка, предприятия, санкт-петербург, технологии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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