Самые высокотехнологичные предприятия Петербурга получат премии от властей на 50 миллионов рублей

На эти цели Смольный уже выделил 35 миллионов рублей.

Губернатор Петербурга подписал постановление о присуждении премий за увеличение производительности городских предприятий. Известно, что деньги будут вручаться за выдающиеся успехи в повышении трудовой активности и развитии промышленного производства. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Городской бюджет выделил на премирование около 35 миллионов рублей. Победителю конкурса достанутся 20 миллионов рублей , обладателю серебра - 10 миллионов, а предприятию, занявшему третьем место - 5 миллионов рублей.

Ранее мы рассказали о том, что петербургские рестораторы предложили уволить вице-губернатора Елина.

Фото: Piter.TV