В Петербурге 20 декабря начнут работать более 80 ёлочных базаров

В этом году площадок стало больше.

В Петербурге открывается сезон елочных базаров. Уже 20 декабря они будут работать по 82 адресам в разных районах. В этом году площадок стало больше: город заключил 14 новых договоров аренды участков для размещения елочных базаров. Об этом рассказали в пресс-службе администрации губернатора города.

Власти города уже вовсю готовятся к предстоящему Новому году. Известно, что на новогоднее оформление Петербурга выделено 480 млн рублей. Также в Петербурге может состояться фейерверк. Всего планируется около 300 мероприятий. Узнать о них подробнее можно на портале "Культура онлайн".

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