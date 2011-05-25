Более 70 тыс. детей заболели гриппом и ОРВИ в Петербурге

По словам Потехиной, на дистанционный формат переведены 244 класса в 71 школе. Темпы заболеваемости продолжают расти.

В Петербурге более 70 тыс. школьников уже болеют ОРВИ и гриппом. На дистанте находятся 244 класса. Об этом 14 декабря рассказала вице-губернатор Ирина Потехина на своей странице в соцсети "Вконтакте".

По словам Потехиной, на дистанционный формат переведены 244 класса в 71 школе. Темпы заболеваемости продолжают расти.

Напомним, что за сутки в Петербурге госпитализировали почти 300 человек. За последний две недели - это рекорд по госпитализациям. В России на 14 декабря госпитализировали 1 607 человек, выявили 7 532 новых случая COVID-19, подтвердили 55 летальных исходов. Из них 973 новых случая и 14 смертей в Петербурге. В Смольном 14 декабря уточнили, что из 2 675 развернутых в городе коронавирусных коек заняты 2 308. В Петербурге 199 пациентов в реанимации, 83 на ИВЛ.

Ранее в Петербурге 21 декабря закончатся занятия у младшей школы. Власти учли занятость родителей, которые на это не рассчитывали, и организовали в школах развивающие кружки. По словам Потехиной, до 20 декабря вся начальная школа завершит программу. До 20-го числа всем детям будут выставлены оценки. И если семья готова забрать ребенка на каникулы – они смогут это сделать.

Фото: Piter.tv