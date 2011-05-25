За сутки в Петербурге госпитализировали почти 300 человек

Из 2 675 развернутых в городе коронавирусных коек заняты 2 308. В Петербурге 199 пациентов в реанимации, 83 на ИВЛ.

За минувший вторник в Петербурге госпитализировали 298 пациентов. Об этом 14 декабря рассказали в федеральном оперштабе.

За последний две недели - это рекорд по госпитализациям. В России на 14 декабря госпитализировали 1 607 человек, выявили 7 532 новых случая COVID-19, подтвердили 55 летальных исходов. Из них 973 новых случая и 14 смертей в Петербурге.

В Смольном 14 декабря уточнили, что из 2 675 развернутых в городе коронавирусных коек заняты 2 308. В Петербурге 199 пациентов в реанимации, 83 на ИВЛ.

Ранее Попова считает необходимым проводить тестирование на грипп у всех пациентов с проявлениями ОРВИ. Глава Роспотребнадзора оценила возможности российских лабораторий в определении вируса гриппа.

Фото: piter.tv

