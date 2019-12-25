Более 700 жителей Ленобласти проигнорировали запрет на посещение лесов

Контроль проводится сотрудниками лесничеств.

С начала апреля в Ленинградской области выявлено 758 нарушителей запрета на посещение лесов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Патрули, состоящие из сотрудников лесоохраны, провели 1241 мероприятие по контролю исполнения нового правила. С теми, кто вышел погулять в лес несмотря на ограничение, была проведена разъяснительная беседа о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге и Ленобласти запретили посещать кладбища в связи c эпидемией.

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