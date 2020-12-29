Более 650 звонков в день совершают волонтеры-медики в поликлиниках

Волонтеры работают по сменам: дневная с 15:00 до 18:00, вечерняя – с 18:00 до 21:00.

Волонтеры-медики совместно с общественной организацией "Молодежь Петербурга" запустили в городских поликлиниках проект #ПомогиВрачу. В 24 поликлиниках врачам помогают 58 волонтеров-медиков. За сутки они позвонили 659 пациентам с подтвержденным диагнозом covid-19, находящимся дома на самоизоляции, узнавая о состоянии здоровья и малейших его изменениях. Проверили температуру на входе в поликлиники 1924 людям. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Волонтеры работают по сменам: дневная с 15:00 до 18:00, вечерняя – с 18:00 до 21:00.

Также в рамках акции #МыВместе добровольцы регионального штаба совместно с благотворительным фондом продовольствия "Фонд продовольствия "Русь" оказывают помощь пожилым, одиноким людям и многодетным нуждающимся семьям в доставке бесплатных наборов гуманитарной помощи. С октября продуктовый набор получили 151 400 петербуржцев.

Стать волонтером может любой желающий в возрасте от 18 до 50 лет с отсутствием хронических заболеваний.

Волонтеры раздали 3 тыс. продуктовых наборов в новогодние праздники.

Фото: Piter.tv