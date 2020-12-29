Волонтеры раздали 3 тыс. продуктовых наборов в новогодние праздники

В новогодние праздники волонтеры доставили пожилым людям, одиноким людям и многодетным нуждающимся семьям гуманитарные наборы. Помощь получили 3 тысячи человек, сообщила пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга.
В набор входят крупы, чай, печенье, сахар, мука, растительное масло, а также молочная продукция. Всего с октября продуктовые наборы получили 102 тыс. человек.
Стать волонтером может каждый житель Петербурга в возрасте от 18 до 50 лет с отсутствием хронических заболеваний. С 5 октября в Штабе волонтеров зарегистрировались 1153 петербуржцев.
Ранее Piter.TV рассказал о том, что петербуржец смог вернуть в семью сибиряка, оказавшегося бездомным.
Фото: Piter.TV
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