Волонтеры раздали 3 тыс. продуктовых наборов в новогодние праздники

Чтобы подать заявку на волонтерство, нужно позвонить по телефону 8-800-200-34-11.

В новогодние праздники волонтеры доставили пожилым людям, одиноким людям и многодетным нуждающимся семьям гуманитарные наборы. Помощь получили 3 тысячи человек, сообщила пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга.

В набор входят крупы, чай, печенье, сахар, мука, растительное масло, а также молочная продукция. Всего с октября продуктовые наборы получили 102 тыс. человек.

Стать волонтером может каждый житель Петербурга в возрасте от 18 до 50 лет с отсутствием хронических заболеваний. С 5 октября в Штабе волонтеров зарегистрировались 1153 петербуржцев.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что петербуржец смог вернуть в семью сибиряка, оказавшегося бездомным.

Фото: Piter.TV