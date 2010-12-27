Некоторые счастливчики могут это позволить за счет работодателя.

Более 60% россиян осваивают навыки, не связанные с основной работой. Чаще всего наших соотечественников интересуют сферы искусства и медиа, информационных технологий, автомобильного бизнеса, менеджмента и юриспруденции.

Около 62% опрошенных заявили, что помимо основной трудовой деятельности развивают дополнительные навыки, никак не относящиеся к работе. Еще 32% планирует начать осваивать какой-либо непрофессиональный навык. Об этом сообщил Headhunter.

Чаще всего люди пользуются для изучения профессиональной литературой. К ним относится 71% респондентов. Еще 47% занимаются при помощи онлайн-курсов. На третьей позиции рейтинга расположились волонтерские проекты, подработки.

Россияне указали, что у 62% нет возможности повысить свою квалификацию за счет работодателя. Каждому четвертому на рабочем месте готовы оплатить курсы, относящиеся к трудовой деятельности. А 13% счастливчиков посчастливилось работать тем, где готовы оплатить обучение пусть даже и не по основной специализации.

В исследовании приняло участие 4,6 тысяч россиян.

Ранее Piter.tv писал о том, что в большинстве регионов России замечена нехватка рабочего персонала.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

