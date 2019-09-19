В большинстве регионов России замечена нехватка рабочего персонала

Выпускники не хотят работать руками.

Российские регионы испытывают острую нехватку рабочего персонала. Об этом сообщил HeadHunter. Девять профессий из дефицитного списка относятся к "синим воротничкам". В эту категорию входят сварщики, слесари, грузчики, сборщики. А первое место антипарада занимают отсутствующие врачи. Докторов не досчитываются в 64 из 75 изученных регионов страны.

Сейчас россияне все меньше выбирают специальности, связанные с ручным трудом. Наименьший интерес у школьников вызывают работа шлифовальщика, фасовщика, швеи и оператора станков.

В Петербурге и Москве есть надобность в притоке специалистов в областях бизнеса, IT-технологий и CRM.

Ранее Piter.tv писал о том, что выборжанин с ограниченными возможностями здоровья стал успешным сотрудником управляющей компании.

Видео: YouTube/CareerOneStop