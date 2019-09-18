Выборжанин с ограниченными возможностями здоровья стал успешным сотрудником управляющей компании

Евгений Огнев работает по программе трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. Уже год он трудится диспетчером в управляющей компании "Репола" и принимает звонки, не выходя из дома. Канал Piter.TV пообщался с молодым человеком и узнал, как он добился успехов в своей профессии.

После аварии не терял надежду, что все будет хорошо и замечательно. Родители очень помогли, сестра вообще вытащила меня. В соцсетях мне предложили работу, и я согласился. Все хорошо, работа замечательная. Самое главное - коллектив хороший, с людьми приятно общаться. Далеко ходить не надо, все рядом, все хорошо, через меня можно всех найти, всех обзвонить. Всякие случаи происходят, и аварии бывают. Евгений Огнев, сотрудник УК "Репола"

Для Евгения создали специально оборудованное рабочее место на денежные средства по программе трудоустройства людей с ОВЗ. Каждый день ему поступает около 80 звонков, иногда даже в ночное время. Евгений проявил себя, как исполнительный и ответственный человек, начальство очень довольно его работой.

Евгений работает у нас диспетчером уже год. Он исполнительный, обязательный, сопереживающий. Бывают такие ситуации, что жители нам звонят бесконечным потоком и выливают много негатива. Приходится отвечать очень вежливо, очень корректно, что Женя и делает. Михал Виноградов, прораб УК "Репола"

Когда у нас образовалась компания "Репола" и появилось большое количество заявок и телефонных звонков, мы сразу поняли, что нам нужен человек, который бы специализировался на работе с телефоном и непосредственно на телефоне. И как нельзя лучше для этого подходят инвалиды-колясочники. Поскольку у нас был опыт, мы этого не боялись. Мы сразу же обратились в службу занятости, нам посоветовали оформить по своей программе Евгения. Количество денег, которые компенсирует затраты на организацию рабочего места инвалида - 500 тысяч рублей. Мы конечно этого не достигли, но купили ему для работы ноутбук, хороший телефон, принтер. Михаил Вассель, директор УК "Репола"

Ранее силами администрации и НКО "Фаворит-Выборг" в доме Жени был обустроен подъемник для удобства передвижения.

В 2018 году при содействии Выборгской биржи труда были созданы четыре рабочих места для трудоустройства граждан с инвалидностью, в 2019 году - два. Приглашаем всех работодателей Выборга и района к сотрудничеству с биржей труда, в части создания и оборудования рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Наталья Лобанова, врио директора Выборгского филиала ГКУ "Центр занятости"

Помимо работы Евгений увлекается фотографией, фехтованием, спортом, участвует в квестах и ездит отдыхать заграницу, ну и еще катается на любимом электро-мопеде. Женя мечтает, чтобы в доме был хороший интернет, а также хочет улучшений доступной среды в городе. На вопрос о планах на будущее Евгений отвечает: "Жить, свободно жить и все!"

Видео: Piter.TV