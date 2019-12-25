Петербуржцам на самоизоляции помогают более 600 волонтеров

Всего в Петербурге проживает более миллиона молодых людей.

На данный момент пожилым людям в Петербурге оказывают помощь 630 волонтеров. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Желание стать добровольцев изъявили более 1,5 тыс. человек. Волонтерская помощь востребована: за ней обратились уже более 4 тыс. пожилых людей, 2738 заявок удалось удовлетворить.

На данный момент 20% жителей Петербурга составляют молодые люди от 14 до 30 лет, 76% вовлечены в общественную городскую деятельность.

Петербуржцев попросили впускать только волонтеров со специальными бейджами.

Волонтерам, медикам и соцработникам выделили бесплатные проездные.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО