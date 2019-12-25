В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что петербуржцев попросили впускать только волонтеров со специальными бейджами. Об этом на заседании городского правительства сообщила председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.
Как оказалось, во время пандемии около 1,8 тысячи петербуржцев изъявили желание стать волонтерами. Известно, что 1,1 тысячи горожан уже получили специальные бейджи.
Напоним, что присоединиться к волонтерским организациям в период эпидемии может любой совершеннолетний гражданин, не имеющий признаков ОРВИ и не страдающих хроническими заболеваниями.
Ранее мы сообщали о том, что антимонопольщики объяснили подорожание имбиря, лимонов и чеснока.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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