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Петербуржцев попросили впускать только волонтеров со специальными бейджами
Сегодня, 16:24
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцев попросили впускать только волонтеров со специальными бейджами

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Соответствующая госпрограмма нацелена на повышение социализации молодежи, гармонизацию межнациональных отношений, патриотическое воспитание.

В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что петербуржцев попросили впускать только волонтеров со специальными бейджами. Об этом на заседании городского правительства сообщила председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

Как оказалось, во время пандемии около 1,8 тысячи петербуржцев изъявили желание стать волонтерами. Известно, что 1,1 тысячи горожан уже получили специальные бейджи. 

Напоним, что присоединиться к волонтерским организациям в период эпидемии может любой совершеннолетний гражданин, не имеющий признаков ОРВИ и не страдающих хроническими заболеваниями.

Ранее мы сообщали о том, что антимонопольщики объяснили подорожание имбиря, лимонов и чеснока.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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