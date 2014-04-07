Антимонопольщики объяснили подорожание имбиря, лимонов и чеснока

Завышенные цены на данные продукты чаще всего встречаются в небольших магазинах или на рынках.

В Федеральной антимонопольной службе объяснили подорожание имбиря, лимонов и чеснока. В ведомстве считают, что это связано с ограничением поставок из-за границы, а также с повышением спроса.

Об этом пишут "РИА Новости", ссылаясь на начальника управления контроля АПК антимонопольной службы Анну Мирочиненко.

В ФАС России поступают обращения на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок, - отметила представитель ФАС.

По её словам, завышенные цены на данные продукты чаще всего встречаются в небольших магазинах или на рынках. Внутренний рынок, по её словам, зависит от поставок из зарубежных стран.

Мирочиненко уверена, что как только эти поставки наладятся, цены на чеснок, лимон и имбирь пойдут вниз.

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