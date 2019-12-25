  1. Главная
Роспотребнадзор перечислил жителям Петербурга полезные свойства имбиря
Сегодня, 12:10
Имбирь содержит вещество под названием гингерол, которое обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

В пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти назвали полезные свойства имбиря. Его использовали еще в Древнем Китае и Индии, он считался также лекарственным растением. 

Имбирь содержит вещество под названием гингерол, которое обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Оно может помочь уменьшить воспаление и боль, особенно у людей с артритом. 

Имбирь стимулирует выработку желудочного сока и улучшает пищеварение. Он также помогает бороться с тошнотой и рвотой, поэтому его часто рекомендуют беременным женщинам для облегчения утреннего токсикоза. Благодаря своим антиоксидантам и противовирусным свойствам, имбирь помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций. 

Пресс-служба Роспотребнадзора 

Кроме того, имбирь используют в косметических средствах: он способствует улучшению кровообращения и тонизированию кожи. А эфирное масло применяется в ароматерапии. 

Фото: pxhere 

Теги: имбирь, роспотребнадзор
