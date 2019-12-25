  1. Главная
В петербургском Роспотребнадзоре поделились правилами выбора мясных полуфабрикатов
Сегодня, 14:55
В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти 13 ноября рассказали, как выбирать мясные полуфабрикаты. 

Во-первых, стоит обратить внимание на упаковку. Она должна быть целой, герметичной и без дефектов. Также рекомендуется читать этикетку. Важно, чтобы производитель указывал наименование, состав, массу, срок годности, условия хранения и сведения о производителе. 

Убедитесь, что условия хранения, указанные на этикетке, соответствуют фактическим. Мясные полуфабрикаты требуют специальных условий хранения. Не покупайте продукты у случайных продавцов. Выбирайте магазины с холодильным оборудованием. 

Пресс-служба Роспотребнадзора 

Если вы купили некачественный продукт, обратитесь к продавцу с письменной претензией в двух экземплярах. Каждый имеет право на замену товара или возврат денег, даже без чека. 

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге осенью подорожал сладкий перец. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

