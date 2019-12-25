В петербургском Роспотребнадзоре поделились правилами выбора мясных полуфабрикатов

Во-первых, стоит обратить внимание на упаковку. Она должна быть целой, герметичной и без дефектов.

В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти 13 ноября рассказали, как выбирать мясные полуфабрикаты.

Во-первых, стоит обратить внимание на упаковку. Она должна быть целой, герметичной и без дефектов. Также рекомендуется читать этикетку. Важно, чтобы производитель указывал наименование, состав, массу, срок годности, условия хранения и сведения о производителе.

Убедитесь, что условия хранения, указанные на этикетке, соответствуют фактическим. Мясные полуфабрикаты требуют специальных условий хранения. Не покупайте продукты у случайных продавцов. Выбирайте магазины с холодильным оборудованием. Пресс-служба Роспотребнадзора

Если вы купили некачественный продукт, обратитесь к продавцу с письменной претензией в двух экземплярах. Каждый имеет право на замену товара или возврат денег, даже без чека.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)