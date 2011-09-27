В Петербурге осенью подорожал сладкий перец

Но подешевели капуста и пельмени.

В Петербурге осенью зафиксированы значительные колебания цен на продукты питания, сообщает Петростат. Сильнее всего подорожал сладкий перец — его стоимость выросла на 20,1% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом белокочанная капуста и свежие огурцы заметно подешевели.

Согласно данным ведомства, цена на капусту снизилась на 20,1%, а на огурцы — на 4,9%. Среди подешевевших товаров также оказались пельмени, манты и равиоли — минус 4,2%, какао — минус 3,6%, зеленый чай — минус 2,6%, соль — минус 2,4%, и сахар-песок — минус 1,9%.

В то же время рост цен затронул мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород) — плюс 2,5%, охлажденную курицу и печенье — плюс 2,1%, а также черный байховый чай — плюс 1,6%.

В Ленинградской области тенденции оказались схожими. Там заметно подешевели репчатый лук (-10,2%), капуста (-9,8%) и огурцы (-8,5%), а также пельмени (-3,4%), мука (-2,6%) и сахар (-1,5%). Однако стоимость сладкого перца выросла и в регионе — на 7,8%.

Фото: pexels