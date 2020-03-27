Ведомство провело 11 внеплановых выездных проверок производителей гречневой крупы.

ФАС нашла картельный сговор на рынке гречки. В случае подтверждения нарушителям грозит уголовная ответственность сроком до 6 лет. Об этом журналистам рассказал глава ФАС Игорь Артемьев.

Ведомство провело 11 внеплановых выездных проверок производителей гречневой крупы. Были найдены элементы сговоров между производителями, которые вели себя недобросовестно. По словам Артемьева, ФАС выявило "факторы некоторого придерживания товаров".

Сегодня вы можете убедиться, что на полках гречневая крупа есть, хотя и не в каждом магазине, - сказал глава антимонопольной службы.

Ранее Генпрокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на бензин.

Видео: YouTube / ФАС России