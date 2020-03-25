Генпрокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на бензин

Проверка связана с предупреждением союза владельцев независимых АЗС.

В Генпрокуратуре обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) за оценку законности роста цен на бензин и дизельное топливо после сообщения владельцев АЗС. В ведомстве отметили, что при наличии оснований ожидаются прокурорские проверки на факт нарушения антимонопольного законодательства и эпизодов ценового сговора. По результатам проверки примутся решения об устранении выявленных нарушений и привлечения виновных к ответственности.

О возможном повышении цен на бензин в связи с коронавирусом предупредил союз, объединяющий владельцев независимых сетей АЗС.

Ранее мы сообщали о том, что ФАС обвинила "Аэрофлот" в попытке заработать на оказавшихся в ЧС людях. Антимонопольщики требуют от компании устранить нарушения в сфере политики установки цен на билеты.