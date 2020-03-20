Антимонопольщики требуют от компании устранить нарушения в сфере политики установки цен на билеты.

ФАС обвинила "Аэрофлот" в попытке заработать на оказавшихся в ЧС людях. Антимонопольщики требуют от компании устранить нарушения в сфере политики установки цен на билеты. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на собственные источники в организации. Специалисты надеются, что перевозчик обеспечит доступность рейсов для пассажиров.

В ведомстве напомнили, что "Аэрофлот" занимает исключительное положение на рынке международных перевозок. Этот статус фактически распространяется и на вывоз граждан РФ из других стран во время пандемии коронавируса. В связи с этим в ФАС призвали компанию отказаться от неправомерной попытки заработать на клиентах, которые оказались в чрезвычайной ситуации за пределами родины. Чиновники напомнили, что авиаперевозчик имеет большое количество неиспользуемых воздушных судов.

ФАС считает, что компенсация затрат компании возможна не за счет дороговизны билетов для пассажиров, а за счет увеличения тарифов на аэронавигационное обслуживание для иностранных компаний по азиатскому направлению.

Посольство в Черногории рассказало об эвакуации россиян.

Видео: YouTube/Аэрофлот - российские авиалинии, ФАС России