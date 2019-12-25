"Аэрофлот" объявил о снижении тарифов на международных рейсах. В среднем билеты подешевели на 10%.
В сообщении компании сказано, что это сделано для поддержания доступности авиаперелетов. Мера распространяется на "Аэрофлот", а также на часть рейсов "России" и "Авроры".
Тарифы снижены на всех международных воздушных линиях с отправлением из пунктов РФ, - написано в сообщении.
Снижение тарифов распространяется на некоторые тарифы класса эконом. Оно действует при всех способах покупки билетов.
Ранее в "Аэрофлоте" разрешили бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль.
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