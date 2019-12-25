В среднем билеты подешевели на 10%.

"Аэрофлот" объявил о снижении тарифов на международных рейсах. В среднем билеты подешевели на 10%.

В сообщении компании сказано, что это сделано для поддержания доступности авиаперелетов. Мера распространяется на "Аэрофлот", а также на часть рейсов "России" и "Авроры".

Тарифы снижены на всех международных воздушных линиях с отправлением из пунктов РФ, - написано в сообщении.

Снижение тарифов распространяется на некоторые тарифы класса эконом. Оно действует при всех способах покупки билетов.

Ранее в "Аэрофлоте" разрешили бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль.