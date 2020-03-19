Ночью "Аэрофлот" вывез более 150 человек, днем "S7" направит в РФ еще один борт.

Посольство в Черногории рассказало об эвакуации россиян. Напомним, что в стране приостановлено авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.Правительство также закрыло границы для иностранных граждан. Об этом сообщили "РИА Новости".

По данным агентства, в ночь на 19 марта из Подгорицы "Аэрофлот" смог вернуть домой более чем 150 россиян. В компании "S7" заявили, что добились разрешения на вывозной рейс S7 3533. Авиаперевозчик организовал трансфер из аэропорта Тиват в аэропорт Подгорицы. Автобусы с россиянами отправятся по маршруту в 13 часов дня 19 марта (по московскому времени).

В авиакомпании "Победа" рассказали, что на территории Черногории находится около тысячи их клиентов. Они заметили, что такой объем пассажиров нельзя вывезти двумя рейсами. В МИД РФ добавили, что находятся в постоянном контакте с местными коллегами. Россиян будут обеспечивать водой, медикаментами и необходимыми вещами. В Черногории находятся около 1,8 тысячи граждан РФ.

"Победа" не может получить разрешения от властей Черногории на вывоз россиян.

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