В Петербурге на время самоизоляции приостановят действие льготных проездных

Бесплатными билетами будут пользоваться волонтеры, медики и соцработники.

Действие льготных проездных для обучающихся и пенсионеров было приостановлено до 30 апреля. Об этом сообщил вице-губернатор Максим Соколов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

А вот для волонтеров, медиков и социальных работников его действие было продлено также до 30 апреля. На данный момент Смольный выдал 31 тыс. бесплатных билетов для проезда в общественном транспорте.

Напомним, губернатор Петербурга продлил все принятые ранее меры до 30 апреля. Также в силу вступили ряд изменений.

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