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В Петербурге на время самоизоляции приостановят действие льготных проездных
Сегодня, 22:27
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nadezhda_sib

В Петербурге на время самоизоляции приостановят действие льготных проездных

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Бесплатными билетами будут пользоваться волонтеры, медики и соцработники.

Действие льготных проездных для обучающихся и пенсионеров было приостановлено до 30 апреля. Об этом сообщил вице-губернатор Максим Соколов в эфире телеканала "Санкт-Петербург". 

А вот для волонтеров, медиков и социальных работников его действие было продлено также до 30 апреля. На данный момент Смольный выдал 31 тыс. бесплатных билетов для проезда в общественном транспорте. 

Напомним, губернатор Петербурга продлил все принятые ранее меры до 30 апреля. Также в силу вступили ряд изменений.

Фото: Pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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