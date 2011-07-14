Более 50 школ построят в Петербурге до 2024 года

В следующем году возведут еще 9 школ на 8700 мест.

В Петербурге до 2024 года откроют более 50 школ. Почти половину возведут или выкупят за счет федерального софинансирования. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.

В этом году введут пять школ на 5500 мест в общей сложности. Четыре школы встретят учеников уже 1 сентября 2022 года, а еще одна откроется в коне года. Их построили на Комендантском проспекте, Промышленной улице, улице Маршала Захарова, улице Ольги Форш и на территории предприятия Ручьи.

В следующем году возведут еще 9 школ на 8700 мест с участием федерального софинансирования. Их также планируется ввести к 1 сентября 2023 года.

Напомним, что на пустыре у "Триумф Парка" построят школу на 1100 мест. Сумма контракта составляет более 2 млрд рублей. Заявки будут принимать до 14 июня. Согласно документам, в школе разместят два встроенных бассейна, размером 25х11 м и 12х6 м. На территории установят спортивные площадки и футбольное поле.

Ранее мы писали, что в школах Ленобласти прошел последний звонок. Одиннадцатый класс закончили 5 333 школьников.

Фото: Piter.tv