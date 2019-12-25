В школах Ленобласти прошел последний звонок

Одиннадцатый класс закончили 5 333 школьников.

В среду, 25 мая, в школах Ленинградской области прошли последние звонки. Школу закончили 5333 одиннадцатиклассников и 15296 девятиклассников. Ребята подготовили концерты, линейки, отрепетировали вальцы.

Вчерашние школьники вернутся за парту на время экзаменов. Сами выпускники рассказывают, что в школе завели много друзей, однако теперь видеться с ними каждый день не получится. Учителя всегда приходили на помощь.

Уже завтра, 26 мая, пройдет первый экзамен. Будущие студенты сдадут географию, литературу и химию.

В петербургских школах отменили два санитарных правила для проведения ЕГЭ.

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