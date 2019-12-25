В петербургских школах отменили два санитарных правила для проведения ЕГЭ

Основной период сдачи ЕГЭ продлится с 26 мая по 2 июля.

В петербургских школах отменили некоторые противоэпидемические меры, введённые ранее из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В частности, при проведении ЕГЭ отменили требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета. Также выпускникам больше необязательно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и зигзагообразную рассадку.

При этом в качестве мер оставили использование масок членами экзаменационной комиссии и явка обучающихся по графику для минимизации контактов.

Основной период сдачи ЕГЭ продлится с 26 мая по 2 июля, дополнительный – с 5 по 20 сентября. В этом году при проведении экзамена будут задействованы 6678 видеокамер.

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