В этом году при проведении экзамена будут задействованы 6678 видеокамер – все они проверены и настроены.

С 26 мая в Петербурге начнется основной этап ЕГЭ. На сегодняшний день на ЕГЭ записались более 37 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Проведение ЕГЭ неизменно сопровождается онлайн-видеонаблюдением, которое в Петербурге обеспечивает СПб ГУП "АТС Смольного" при поддержке Комитета по информатизации и связи.

В проведении ЕГЭ-2022 в городе участвует 184 объекта: 172 пункта проведения экзаменов, 9 пунктов проверки заданий, конфликтная комиссия и 2 объекта Регионального центра обработки информации ГИА-9 и ГИА-11 Петербурга.

В этом году при проведении экзамена будут задействованы 6678 видеокамер – все они проверены и настроены.

Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля, а дополнительный – с 5 по 20 сентября.

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Фото: Piter.tv