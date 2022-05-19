Психолог рассказала, как выпускникам снизить тревогу перед сдачей ЕГЭ

Специалист отметила, что самое главное в период сдачи экзаменов – это грамотный настрой.

Через неделю петербургские школьники начнут сдавать ЕГЭ. О том, как снизить градус тревоги накануне сдачи важных экзаменов, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала психолог Светлана Дулепова.

Специалист отметила, что самое главное в период сдачи экзаменов – это грамотный настрой. Она напомнила, что нужно помнить, что экзамены являются лишь средством для перехода на следующий уровень обучения.

Светлана Дулепова добавила, что перед экзаменами не стоит использовать успокоительные средства, так как они могут не принести должной пользы. По словам психолога, переживания часто происходят в свободное от действий время, и поэтому нужно просто приступить к выполнению заданий, чтобы волнения ушли.

На досрочном этапе ЕГЭ появились первые петербуржцы-стобалльники.

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